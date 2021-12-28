أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الثلاثاء عن صدامات قوية ومواجهات عربية-عربية ساخنة.

في مسابقة دوري الأبطال، وقع الأهلي حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب (10 ألقاب بينها النسختان الأخيرتان) في المجموعة الأولى إلى جانب ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي وقطبي السودان الهلال والمريخ.

وجاء القطب الثاني لكرة القدم المصرية الزمالك، حامل اللقب خمس مرات آخرها عام 2002، في المجموعة الرابعة إلى جانب الوداد الرياضي المغربي، حامل اللقب عامي 1992 و2017، وممثلي الكرة الأنغولية بيترو أتلتيكو وساغرادا إسبيرانسا.

ولم ترحم القرعة قطبي الكرة التونسية الترجي، المتوج باللقب 4 مرات آخرها عام 2019، والنجم الساحلي بطل 2007 فوقعا في مجموعة واحدة هي الثالثة إلى جانب الجار شباب بلوزداد الجزائري وجوانينغ غالاكسي البوتسواني الذي يشارك للمرة الأولى في دور المجموعات.

ويشهد دور المجموعات دربي مغاربي آخر بعدما أوقعت القرعة الرجاء الرياضي المغربي، المتوج بلقب المسابقة القارية العريقة ثلاث مرات آخرها عام 1999، ووفاق سطيف الجزائري، بطل نسختي 1988 و2014، في المجموعة الثانية إلى جانب هورويا كوناكري الغيني وأمازولو الجنوب إفريقي المشارك بدوره للمرة الأولى في دور المجموعات.

نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا :

المجموعة الأولى :

- الأهلي (مصر)

- ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا)

- الهلال (السودان)

- المريخ (السودان)

المجموعة الثانية

- الرجاء الرياضي (المغرب)

- هورويا (غينيا)

- وفاق سطيف (الجزائر)

- أمازولو (جنوب إفريقيا)

المجموعة الثالثة

- الترجي الرياضي (تونس)

- النجم الساحلي (تونس)

- شباب بلوزداد (الجزائر)

- جوانينغ غالاكسي (بوتسوانا)

المجموعة الرابعة

- الوداد الرياضي (المغرب)

- الزمالك (مصر)

- بيترو أتلتيكو (أنغولا)

- ساغرادا إسبيرانسا (أنغولا)

نتائج قرعة كأس الاتحاد الإفريقي :

لم تختلف الحال في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي حيث خلّفت القرعة مواجهات عربية قوية أبرزها في المجموعة الأولى التي ضمت بيراميدز المصري، وصيف بطل النسخة قبل الأخيرة، والصفاقسي التونسي حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (3 مرات)، وأهلي طرابلس الليبي إلى جانب زاناكو الزامبي.

وجاء شبيبة الساورة الجزائري والاتحاد الليبي في مجموعة واحدة هي الثانية التي تضم أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي وقد تشهد ممثلا عربيًا ثالثًا في حال تأهل شبيبة القبائل الجزائري على حساب رويال ليوباردس الإسواتيني (تأجلت مباراة الإياب المقررة في الجزائر بسبب تفشي فيروس كورونا).

وجاء المصري البورسعيدي في المجموعة الثالثة إلى جانب مازيمبي الكونغولي الديموقراطي، بطل نسختي 2016 و2017، والقطن الكاميروني وأوتوهو الكونغولي.

أما نهضة بركان المغربي بطل نسخة 2020، فقد حلّ في المجموعة الرابعة إلى جانب سيمبا التنزاني، آسيك ميموزا الإيفواري ويونيون سبورتيف جيندارماري من النيجر.

المجموعة الأولى :

- بيراميدز (مصر)

- النادي الصفاقسي (تونس)

- زاناكو (زامبيا)

- أهلي طرابلس (ليبيا)

المجموعة الثانية

- رويال ليوباردس (إسواتيني) / شبيبة القبائل (الجزائر)

- أورلاندو بيراتس (جنوب إفريقيا)

- شبيبة الساورة (الجزائر)

- الاتحاد (ليبيا)

المجموعة الثالثة

- مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)

- القطن (الكاميرون)

- النادي المصري (مصر)

- أوتوهو (الكونغو)

المجموعة الرابعة

- نهضة بركان (المغرب)

- سيمبا (تنزانيا)

- أسيك ميموزا (كوت ديفوار)

- نادي يونيون سبورتيف جيندارماري (النيجر)

تفاصيل القرعة :

* دوري أبطال إفريقيا

المستوى الأول

الأهلي (مصر)

الترجي الرياضي (تونس)

الوداد الرياضي (المغرب)

الرجاء الرياضي (المغرب)

المستوى الثاني

الزمالك (مصر)

ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا)

هورويا (غينيا)

النجم الساحلي (تونس)

المستوى الثالث

الهلال (السودان)

شباب بلوزداد (الجزائر)

بيترو أتلتيكو (أنغولا)

وفاق سطيف (الجزائر)

المستوى الرابع

المريخ (السودان)

ساغرادا إسبيرانسا (أنغولا)

جوانينغ غالاكسي (بوتسوانا)

أمازولو (جنوب إفريقيا)

* كأس الاتحاد الإفريقي

المستوى الأول

مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)

نهضة بركان (المغرب)

بيراميدز (مصر)

رويال ليوباردس (إسواتيني) / شبيبة القبائل (الجزائر)

المستوى الثاني

سيمبا (تنزانيا)

النادي الصفاقسي (تونس)

القطن (الكاميرون)

أورلاندو بيراتس (جنوب إفريقيا)

المستوى الثالث

النادي المصري (مصر)

زاناكو (زامبيا)

شبيبة الساورة (الجزائر)

أسيك ميموزا (كوت ديفوار)

المستوى الرابع

أهلي طرابلس (ليبيا)

الاتحاد (ليبيا)

أوتوهو (الكونغو)

نادي يونيون سبورتيف جيندراماري (النيجر)

