وأوقعت القرعة المنتخب القطري في المجموعة الثانية إلى جانب كل من كوريا الجنوبية وإيران وأفغانستان.

وحلّت السعودية في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبها كل من طاجيكستان وأستراليا والصين.

أما المنتخب اليمني فيخوض المسابقة ضمن المجموعة الأولى التي تضمّ أيضًا كل من تايلاند المستضيفة وماليزيا ولاوس.

وتجرى البطولة القارية على الأراضي التايلاندية من 15 يونيو وحتّى 2 يوليو 2023.

وفيما يلي نتائج القرعة :

- المجموعة الأولى: تايلاند - اليمن - ماليزيا - لاوس.

- المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية - إيران - أفغانستان - قطر.

- المجموعة الثالثة: طاجيكستان - أستراليا - السعودية - الصين.

- المجموعة الرابعة: اليابان - الهند - فيتنام - أوزبكستان.