ريان جاك يغيب عن يورو 2020 من قبل beIN SPORTS April 16, 2021 18:42 0:49 دقيقة أعلن ستيفن جيرارد، مدربُ رينجرز، أن لاعبَ الوسط ِ ريان جاك سيغيبُ عن المشاركةِ في بطولة أوروبا 2020 بسبب الإصابة. تقارير إخبارية ستيفن جيرارد يورو 2020 منتخب اسكتلندا -آخر الفيديوهات 1:08 دقيقة الجزائري رشيد غزال في حديث حصري لـ beIN SPORTS 0:49 دقيقة ريان جاك يغيب عن يورو 2020 0:46 دقيقة منزل سمولينغ يتعرض للسرقة 0:27 دقيقة فونييني يفشل في بلوغ نصف نهائي مونتي كارلو 0:35 دقيقة إيفانز يواصل عروضه القوية في مونتي كارلو 0:06 دقيقة تسيتسيباس إلى نصف نهائي مونتي كارلو 0:43 دقيقة تقديم أزياء البعثة الروسية المشاركة في الأولمبياد 1:48 دقيقة ليل يسعى لتجاوز عقبة مونبلييه 0:47 دقيقة السعادة تسود أجواء أرسنال بعد بلوغ نصف النهائي 3:00 دقيقة أنتيتوكونمبو يقود باكس للفوز على هوكس