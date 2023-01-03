رونالدو ...سجلٌ حافل بالتتويجات والأرقام القياسية من قبل beIN SPORTS January 3, 2023 20:22 2:30 دقيقة تنوعت القمصان وتعددت، والألقاب لم تغب عن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في أي نادٍ لعب له وحتى مع منتخب البرتغال، فهل يفعلها أيضاً مع النصر السعودي ناديه الجديد؟. تقارير إخبارية كريستيانو رونالدو -آخر الفيديوهات 2:53 دقيقة بعد مسيرة حافلة ...رونالدو يحط الرحال في النصر 2:30 دقيقة رونالدو ...سجلٌ حافل بالتتويجات والأرقام القياسية 7:12 دقيقة تقديم النجم كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي 0:30 دقيقة لولا دا سيلفا يتقدم الجنازة الرسمية للأسطورة بيليه 3:28 دقيقة ختام مراسم تشييع جثمان الأسطورة بيليه 1:20 دقيقة الكأس المتحدة: إيطاليا تصعد إلى نهائي بريسبين 2:06 دقيقة هاملين لاعب كرة القدم الأميركية في حالة حرجة 0:24 دقيقة خليجي 25: المنتخب البحريني يصل إلى البصرة 3:49 دقيقة مراسم تشييع جنازة الأسطورة بيليه تختتم الثلاثاء 0:36 دقيقة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني يشارك في جنازة بيليه