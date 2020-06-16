رود خوليت عن تقرير منظمة التجارة العالمية: القانون وضع كي يحترم من قبل beIN SPORTS June 16, 2020 18:26 1:03 دقيقة قال الأسطورة الهولندية رود خوليت تعليقاً على تقرير منظمة التجارة العالمية الذي يدين أداة القرصة (بي آوت كيو): "إنّ القنوان وضع كي يحترم". القرصنة رود خوليت -آخر الفيديوهات 1:30 دقيقة فينغر يرحب بتقرير منظمة التجارة العالمية 1:03 دقيقة خوليت يشيد بتقرير منظمة التجارة العالمية 0:35 دقيقة مباراة برشلونة وليغانيس - التغطية الخاصة 0:27 دقيقة إعادة إغلاق المنشآت الرياضية في بكين ! 0:22 دقيقة إصابة نجم بارتيزان بلغراد يانكوفتيش بفيروس كورونا 1:44 دقيقة رودريغو سعيد باستئناف منافسات الـ"ليغا" 3:56 دقيقة تدشين استاد المدينة التعليمية كُرّس لشكر الأطباء 9:02 دقيقة العاملون في القطاع الصحي هم أبطال حقبة كورونا 3:36 دقيقة أبو تريكة: قطر استثمرت في البشر وليس في الحجر 3:10 دقيقة الدوري الألماني : أفضل 5 أهداف - الجولة 31