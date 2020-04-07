رسالة من رونالدينيو لعشاقه من قبل beIN SPORTS April 7, 2020 10:50 0:18 دقيقة أرسل البرازيلي رونالدينيو رسالة لعشاقه من السجن في باراغواي يبدو وكأنها إشارة لإمكانية خروجه منه في وقت قريب بعدما دخله بتهمة تزوير جواز سفره. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 2:38 دقيقة جهود سودانية مشتركة لمكافحة وباء كورونا 0:31 دقيقة مبادرة من الوداد البيضاوي لمحاربة وباء كورونا 0:50 دقيقة دوري أبطال أوروبا قد يستكمل في أغسطس ! 2:19 دقيقة أزمة ثقة تخيّم على كرة القدم الإنكليزية 0:18 دقيقة رسالة من رونالدينيو لعشاقه 0:41 دقيقة موراتي: "التعاقد مع ميسي لم يعد حلما مستحيلا" 11:56 دقيقة موجز الأخبار 0:26 دقيقة وفاة أنتيتش الوحيد الذي درب أتلتيكو وريال وبرشلونة 0:53 دقيقة تشيفيرين يعتبر ليفربول بطلاً للدوري الإنكليزي