وجاء إعلان رئيس الاتحاد الآسيوي خلال الكلمة التي ألقاها في الجمعية العمومية الثانية والثلاثين للاتحاد الآسيوي التي عقدت الأربعاء عبر تقنية الاتصال بالفيديو، وذلك بمشاركة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد القاري ورؤساء وممثلي الاتحادات الوطنية الآسيوية البالغ عددها 47 اتحادا.

وقال "كما تعلمون، فإن ولايتي الثانية كرئيس للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بدأت عام 2019، وهي تنتهي العام المقبل 2023، وأود إعلامكم اليوم أني سأترشح من أجل إعادة الانتخاب خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي سيعقد في البحرين مطلع شهر فبراير (شباط) 2023، آملاً أن أحصل على ثقتكم ودعمكم من جديد لدورة جديدة كرئيس للاتحاد الآسيوي لكرة القدم".

