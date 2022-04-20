ديكلان رايس: "المنتخب الإنكليزي يملك جيلا مميّزا" من قبل beIN SPORTS April 20, 2022 20:35 1:05 دقيقة قال ديكلان رايس نجم وست هام إنّ المنتخب الإنكليزي يملك جيلا مميّزا في الوقت الحالي مشدّدا على رغبته في اللّعب دائما للأسود الثلاثة. مقابلات المنتخب الإنكليزي وست هام ديكلان رايس -آخر الفيديوهات 5:31 دقيقة ريال يقترب من لقب الليغا بتجاوزه عقبة أوساسونا 5:14 دقيقة أرسنال يهزم تشيلسي ويُشعل صراع دوري الأبطال 4:54 دقيقة "سان جيرمان" على أعتاب التتويج بلقب الدوري الفرنسي 3:37 دقيقة مانشستر سيتي يستعيد الصدارة بفوز ثمين على برايتون 3:06 دقيقة موناكو يحسم دربي "كوت دازور" أمام نيس 1:05 دقيقة ديكلان رايس: "المنتخب الإنكليزي يملك جيلا مميّزا" 1:24 دقيقة الكندي ألياسيم إلى ثالث أدوار بطولة برشلونة 1:04 دقيقة دورة شتوتغارت: شفيونتيك تعبر إلى ربع النهائي 0:53 دقيقة بطولة ويمبلدون تفرض حظرا على مشاركة اللاعبين الروس 0:35 دقيقة صلاح يتحدّث عن فوز ليفربول أمام الـ"يونايتد"