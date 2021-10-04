بعد يوم من وفاة رئيس مرسيليا السابق برنار تابي، أكّدَ مدرّب منتخب فرنسا دييديه ديشان الذي تُوِّج كلاعب رفقة فريق الجنوب الفرنسي بدوريّ أبطال أوروبا في حقبة الراحل أنه كان يسعى دائما للنجاح وأن شخصيته أثرت في اللاعبين الذين حملوا قميص مرسيليا في تلك الفترة.

