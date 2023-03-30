وافتتحت اللاعبة أليكساندرا بوب التسجيل للفريق الألماني في الدقيقة 20 ثم أدركت كاديدياتو دياني التعادل للفريق الباريسي في الدقيقة 30.

يذكر أن فولفسبورغ قد فاز في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل سجلته الهولندية دومينيك بلودورث من ركلة جزاء في الدقيقة 62.



