

المباراة في وقتها الرسمي عرفت طرد لاعبي يوفنتوس لورنيتسو دي لافالي عند الدقيقة الخمسين وجوزيف نونج بويندي في الدقيقة الثالثة والستين.

وبعد نهاية المباراة بالتعادل لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتمست للفريق البلجيكي بأربع ركلات مقابل ثلاث.

