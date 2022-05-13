خليلهودزيتش يزور مـزراوي في أمستردام May 13, 2022 19:55 0:52 دقيقة في سبيل كسر الجليد بينهُما، التقى وحيد خليلهودزيتش، مدرّب المنتخب المغربي، بنجم أياكس نـصَيـر مِـزراوي في العاصمة الهولنديّة أمستردام. تقارير إخبارية وحيد خليلودزيتش المنتخب المغربي نصير مزراوي -آخر الفيديوهات 1:40 دقيقة جلال الداودي: "المقابلة لم تكن سهلة" 1:44 دقيقة بديع أووك يشدد على رغبة الوداد بالتتويج باللقب 3:25 دقيقة الوداد يواصل التألق ويصل إلى نهائي أبطال إفريقيا 0:35 دقيقة بومان يفوز بالمرحلة السابعة من طواف إيطاليا 0:47 دقيقة رقم قياسي للدراج الإيطالي إينيا باستيانيني 0:49 دقيقة بايرن ميونيخ لن يسمح لليفاندوفسكي بالمغادرة 1:45 دقيقة النسخة الأصلية من كأس العالم تصل مسقط 0:52 دقيقة خليلهودزيتش يزور مـزراوي في أمستردام 0:33 دقيقة أنس جابر تطيح بسكاري وتبلغ نصف نهائي بطولة روما 2:59 دقيقة بنزيمة يواصل التميز ويعادل رقم راؤول غونزاليس