جيرارد يشقّ طريقه بنجاح في عالم التدريب من قبل beIN SPORTS June 30, 2021 17:50 1:52 دقيقة بعد أن سطّر اسمه كواحد من أهم نجوم نادي ليفربول عبر تاريخه أظهر النجم ستيفن جيرارد قدرات كبيرة كمدرب بعد أن قاد نادي رينجرز نحو استعادة لقب الدوري الاسكتلندي. تقارير إخبارية ستيفن جيرارد ليفربول رينجرز -آخر الفيديوهات 1:52 دقيقة جيرارد يشقّ طريقه بنجاح في عالم التدريب 2:05 دقيقة أزبيليكويتا يتحدّث عن أسباب نجاح المنتخب الإسباني 2:02 دقيقة سويسرا...المقر الرئيسي للاتحادات الرياضية الدولية 1:52 دقيقة قراءة في مشوار أبرز المدربين في "يورو 2020" 8:34 دقيقة أوكرانيا تخسر جهود بسيدين حتى نهاية اليورو 2:14 دقيقة اتحاد الكرة العراقي يقدم مديره الفني الجديد 3:33 دقيقة قراءة في أسباب الإخفاق الفرنسي 0:55 دقيقة شمايكل: "لوف لم يكن موفقاً في التغييرات" 9:04 دقيقة أصداء خروج ألمانيا المبكر من بطولة أمم أوروبا 2:42 دقيقة منتخبات قوية ودّعت وأخرى غير مرشحة عبرت