واستغل اللاعب الإسباني نيله هذه الجائزة والتي حصل عليها بسبب عطاءه واداءه الرائع في عام 2021 وتوجه بالشكر لفريقه برشلونة ولزميله السابق في الفريق أسطورة الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الحالي، كما شكر عائلته في نهاية حديثه.

وتألق بيدري الذي احتفل بعيد ميلاده التاسع عشر الخميس الماضي، بشكل لافت في الأشهر الأخيرة ونجح في حجز مكانه في التشكيلة الأساسية لـ"لاروخا".

وكان بيدري اختير أفضل لاعب واعد في نهائيات كأس أوروبا الصيف الماضي عندما خرج منتخب بلاده من نصف النهائي على يد إيطاليا التي توجت باللقب لاحقا.

وختم بيدري موسمه الماراتوني في اليابان بتتويجه بفضية أولمبياد طوكيو عقب خسارة إسبانيا أمام البرازيل في المباراة النهائية التي كانت الـ73 له في 2020-2021.

بدأ بيدري مسيرته الكروية مع فريق لاس بالماس في جزر الكناري قبل أن يستهل مشواره مع برشلونة في أيلول/سبتمبر 2020.

بات ثاني أصغر لاعب واعد يخوض 50 مباراة مع برشلونة خلف بويان كركيتش.

نال الإثنين الماضي جائزة "الفتى الذهبي" التي تمنحها صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية لأفضل لاعب شاب تحت 21 عاما في القارة العجوز.

ومدد بيدري عقده مع برشلونة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي حتى حزيران/يونيو 2026.

