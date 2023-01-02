المراسم عرفت حضور العديد من الشخصيات الرسمية على غرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينيو بالإضافة إلى العديد من الجماهير التي فضلت تسجيل حضورها بملعب سانتوس لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الأسطورة البرازيلية بيليه

