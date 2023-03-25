وكشف (كلاوديو تابْيا) رئيس الاتحاد الأرجنتيني رفقة ميسي والمدرب ليونيل سكالوني النقاب عن اللوحة البرونزية التي تحمل الاسم الكامل للنجم الأرجنتيني.

وجاء في بيان للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أنّ هذه الخطوة هي بمثابة تقدير لمجهودات ميسي قائد منتخب الأرجنتين عبر السنوات الماضية.

وساعد ميسي منتخب بلاده في التتويج بلقب كأس العالم FIFA قطر 2022™ كما حاز على لقب أفضل لاعب في البطولة.

#Institucional El Complejo Habitacional de Ezeiza lleva el nombre del eterno Lionel Andrés Messi.



✔ Jornada histórica con la presencia de Claudio Tapia, autoridades de la casa y figuras de nuestro fútbol.



📝 https://t.co/PxM2l7uC43 pic.twitter.com/EJYDirvzCa — AFA (@afa) March 25, 2023

وواصل نجم باريس سان جيرمان الفرنسي تحطيم العديد من الأرقام القياسية في البطولة التي اختتمت في قطر أواخر السنة الفائتة الأمر الذي أسهم في منحه جائزة الأفضل باختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم.