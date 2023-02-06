وضرب زلزال وسط تركيا وشمال غرب سوريا صباح اليوم الإثنين وبلغت قوته 7.8 درجة وتسبب بانهيار بنايات في أنحاء المنطقة.

وأصدر ريال مدريد الإسباني بياناً جاء فيه: "يعرب نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته عن قلقهم العميق وتضامنهم بعد الكارثة التي تعاني منها تركيا وسوريا حالياً نتيجة الزلزال الذي ضرب البلدين في الساعات القليلة الماضية".



وتابع: "ينقل نادينا تعازيه ومودته لأقارب القتلى، وبالمثل يتمنى الشفاء العاجل للجرحى الذين ننقل إليهم كل قوتنا مودتنا".

وغرّد برشلونة في حسابه الرسمي على تويتر: "يعرب نادي برشلونة عن تعازيه لأسرة وأصدقاء كل من فقدوا أرواحهم في الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا ويتمنى الشفاء لجميع المصابين والمتضررين".

وانضم كل من أتلتيكو مدريد وقاديش الإسبانيين وبوروسيا دورتموند الألماني وأستون فيلا الإنكليزي إلى قائمة الأندية التي شاركت الضحايا معاناتهم.

🙏🏼🙏🏼🙏🏼 قلوبنا مع ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.



نتمنى الشفاء العاجل للمصابين .



تضامننا مع تركيا وسوريا 🙏 pic.twitter.com/sI9eJJJ66f — نادي قاديش لكرة القدم 🇪🇸 (@Cadiz_CFArab) February 6, 2023

بدوره بعث نادي فالنسيا برسالة تضامن لضحايا الزلزال، وجاء في تغريدة النادي: "يود فالنسيا التعبير عن تضامنه مع الشعبين السوري والتركي بعد الزلزال الذي ضرب البلدين.".

كما بعث الحساب العربي لرابطة الدوري الإسباني لاليغا ببرقية تضامن، وجاء في التغريدة: "تعازينا الحارة لعائلات وأقارب ضحايا الزلزال في سورية وتركيا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين".



نادي أستون فيلا يعزي في ضحايا الزلزال الذي وقع في سوريا وتركيا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين. — أستون فيلا (@AVFCArabia) February 6, 2023

وأبدى الاتحاد الكرواتي لكرة القدم تضامنه مع الشعبين السوري والتركي مقدماً التعازي لجميع المتضررين.

وغرّد الكرواتي مودريتش والبرتغالي بيبي بالتضامن مع سوريا وتركيا.

Turkey and Syria 🙏🏻 — Pepe (@officialpepe) February 6, 2023

ونشر نادي بشيكتاش التركي تغريدة على صفحته الرسمية: "قلوبنا معكم .. مع صورة تحمل أسماء المناطق المتضررة على خلفية العلم التركي.".

بدورها نشرت صفحة نادي غلطة سراي تغريدة تضامنية مع أهالي الضحايا، وتقدمت إدارة النادي بخالص العزاء لعائلات الضحايا ومتمنية التعافي السريع للجرحى.".

أما نادي فنربهتشه فقد نشر تغريدة توعوية للمواطنين الأتراك، ودعت إدارة النادي من خلال التغريدة إلى ضرورة التبرع بالدم خلال هذا الظرف الصعب الذي تمر به تركيا وخاصة في المناطق المتضررة من الزلزال".

الدولي الألماني السابق مسعود أوزيل والذي ينحدر من أصول تركية نشر بدوره على صفحته الرسمية على انستغرام رسالة تضامنية.. وكتب أوزيل : "أتمنى أن تتعافى تركيا قريبا من آثار هذا الزلزال".

من جهته، غرّد المدرب التونسي نبيل معلول بالدعاء للشعبين السوري والتركي.