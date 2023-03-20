وتعرض المهاجم البالغ 25 عاماً لإصابة خلال مباراة "الشياطين الحمر" التي فازوا بها على فولهام 3-1 الأحد ليبلغوا الدور نصف النهائي من المسابقة المحلية.

ويشكّل غياب راشفورد ضربة قوية لمنتخب "الأسود الثلاثة" وصيف أوروبا الذي يحلّ ضيفاً على إيطاليا حاملة اللقب في 23 الشهر الحالي وثم يستقبل أوكرانيا في 26 منه في الجولتين الاولى والثانية، نظراً للمستوى الرائع الذي يظهر به منذ العودة من كأس العالم 2022 في قطر العام الماضي.

وسجل راشفورد إجمالي 27 هدفاً بقميص يونايتد هذا الموسم، وهو الأعلى في مسيرته، منها 19 هدفاً منذ عودته من قطر حيث سجل في النهائيات 3 أهداف في 5 مباريات.

كما يغيب أيضاً حارس نيوكاسل نيك بوب ولاعب وسط تشلسي مايسون ماونت عن تشكيلة المدرب غاريث ساوثغيت.

