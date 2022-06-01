تصفيات أمم إفريقيا 2023: ليبيا تستهل مشوارها بفوز على بوتسوانا

وتدين ليبيا بفوزها إلى صالح الطاهر صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 54.

وهو الفوز الرابع للمنتخب الليبي في عدد المباريات ذاته بمواجهة المنتخب البوتسواني الذي فشل في هز شباك منافسه في جميع اللقاءت.

وضمن المجموعة ذاتها، تلتقي تونس مع ضيفتها غينيا الإستوائية الخميس.

وفي المجموعة الخامسة، فاز المنتخب الأنغولي على أرضه على جمهورية إفريقيا الوسطى 2-1.

تقدم الضيوف بفضل سامويل نليند في الدقيقة 32، قبل أن تقلب أنغولا الطاولة بتسجيلها هدفين في 4 دقائق عبر مهاجم سبيتسيا الإيطالي مبالا نزولا (72) وجيلسون دالا (76).

ويتأهل إلى النهائيات صاحبا المركزين الأولين في كل من المجموعات الـ 12.

