تشيفيرين يكشف عن أعضاء المكتب التنفيذي من قبل beIN SPORTS April 5, 2023 18:31 0:47 دقيقة كشف ألكسندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن أعضاء المكتب التنفيذي الجديد والذي شهد تواجدَ 3 أعضاء جدد. مقابلات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفيرين -آخر الفيديوهات 0:47 دقيقة تشيفيرين يكشف عن أعضاء المكتب التنفيذي 0:41 دقيقة تشيفيرين يدعم ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال 0:46 دقيقة مالك نوتنغهام فورست ينفي إقالة المدرب كوبر 17:30 دقيقة وقائع المؤتمر الصحافي لألكسندر تشيفيرين 7:50 دقيقة إنفانتينو في حديث خلال كونغرس الـ"يويفا" 7:21 دقيقة كوستا يتحدث عن الملف المشترك لمونديال 2030 1:28 دقيقة تشيفرين: "مشروع السوبر ليغ أصبح محل سخرية" 4:39 دقيقة ناصر غانم الخليفي يشيد بألكسندر تشيفيرين 0:31 دقيقة السلوفيني تشيفيرين رئيسًا لليويفا لولاية جديدة 0:39 دقيقة تأكيد موعد إقامة كأس آسيا - قطر 2023