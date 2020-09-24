تشيفيرين يكشف آخر قرارات اليويفا September 24, 2020 17:12 1:30 دقيقة أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفيرين عن جملة من القرارات التي اتخذها الاتحاد وتتعلّق في مجملها بالمباريات الدولية وعدد التبديلات المسموحة للأندية والمنتخبات. تقارير إخبارية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا ألكسندر تشيفيرين -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة خالد عيسى: "العين يمرّ بظروف استثنائية" 0:38 دقيقة وليد عبد الله: "لم نستغل الفرص المتاحة" 0:47 دقيقة الأحبابي: "لم نكن جاهزين لخوض غمار دوري الأبطال" 0:35 دقيقة سواريز: "اللعب لبرشلونة كان بمثابة حلم تحقق" 0:58 دقيقة أحمد سهيل: لاعبو السد الشباب أثبتوا وجودهم 0:28 دقيقة الخليفي يمثّل دوري الدرجة الأولى في مكتب الرابطة 3:54 دقيقة "فوز شرفي" لسباهان أصفهان على السد 3:02 دقيقة هزيمة غير مؤثرة للنصر أمام العين 0:25 دقيقة ليدز يونايتد يضمّ الإسباني لورنتي إلى صفوفه 2:52 دقيقة مسيرة مظفّرة لسواريز مع برشلونة