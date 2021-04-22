في مقابلة حصرية مع beIN SPORTS، أكد ألكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن كلاً من ناصر غانم الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، وكارل هاينتس رومينيغيه رئيس بايرن ميونيخ، وهانتس يواخيم فاتسكه المدير التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند، كان لهم الفضل في ما سماه انتصارا في الحرب من أجل كرة القدم.

يمكن لمشاهدي beIN SPORTS متابعة اللقاء الخاص مع رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفيرين يوم الجمعة على الساعة التاسعة وخمس عشرة دقيقة مساء بتوقيت غرينيتش، منتصف الليل وخمس عشرة دقيقة بتوقيت مكة المكرمة (السبت 2021-04-24) على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM.

