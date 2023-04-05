تشيفرين: "مشروع السوبر ليغ أصبح محل سخرية" من قبل beIN SPORTS April 5, 2023 15:14 1:28 دقيقة أكد السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على ضرورة حماية كرة القدم في إشارة إلى مشروع السوبر ليغ، حيث أكد أنه أصبح محل سخرية. مقابلات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين -آخر الفيديوهات 0:47 دقيقة تشيفيرين يكشف عن أعضاء المكتب التنفيذي 0:41 دقيقة تشيفيرين يدعم ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال 0:46 دقيقة مالك نوتنغهام فورست ينفي إقالة المدرب كوبر 17:30 دقيقة وقائع المؤتمر الصحافي لألكسندر تشيفيرين 7:50 دقيقة إنفانتينو في حديث خلال كونغرس الـ"يويفا" 7:21 دقيقة كوستا يتحدث عن الملف المشترك لمونديال 2030 1:28 دقيقة تشيفرين: "مشروع السوبر ليغ أصبح محل سخرية" 4:39 دقيقة ناصر غانم الخليفي يشيد بألكسندر تشيفيرين 0:31 دقيقة السلوفيني تشيفيرين رئيسًا لليويفا لولاية جديدة 0:39 دقيقة تأكيد موعد إقامة كأس آسيا - قطر 2023