وتوج بنزيمة بالجائزة التي انتظرها كثيراً في لحظات استثنائية، بعد أن قام بالإعلان عن فوزه بها أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان.

وبات بنزيمة خامس لاعب فرنسي يتوج بهذه الجائزة بعد ريمون كوبا (1958)، ميشال بلاتيني (1983، 1984، 1985)، جان-بيار بابان (1991) وزيدان (1998).

وقال بنزيمة بعد تسلمه جائزته "رؤية هذه الجائزة، هو فخر كبير بالنسبة إلي. أعود بالذاكرة عندما كنت طفلاً وكل الجهود التي بذلتها حتى أصل إلى هنا، لم استسلم أبداً".

وأضاف "أنه حلم يتحقق لقد كبرت وكان هذا هدفي".

كورتوا أفضل حارس

وحصل البلجيكي تيبو كورتوا على جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى وذلك بعد المستوى الاستثنائي الذي قدمه في موسمه الماضي مع ريال مدريد على وجه الخصوص حيث ساهمت تصدياته الحاسمة في فوز الفريق الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا.

وعبر كورتوا من جانبه عن سعادته بالتتويج بالجائزة التاريخية موجهاً شكره لناديه الذي توج معه بكل شيء سواء بالدوري الإسباني أو دوري الأبطال، كما وجه شكراً خاصاً لعائلته.



ليفاندوفسكي يحرز جائزة أفضل مهاجم

توج البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجائزة غيرد مولر لأفضل مهاجم وذلك بعد تألقه مع فريقه السابق بايرن ميونيخ في الموسم الماضي، وتسجيله 57 هدفاً في كل المسابقات ( 50 مع بايرن و7 مع منتخب بلاده).

وأكد ليفاندوفسكي أنه سعيد بفوزه بجائزة تحمل اسم مهاجم ألمانيا التاريخي مولر موضحاً أنه لاطاما مثل مصدر إلهام له، كما عبر مهاجم منتخب بولندا عن امتنانه لزملاءه السابقين في بايرن ميونيخ، وفي ختام حديثه شكر عائلته التي دائماً ما تجعله شخصاً "مميزاً جداً".

أليكسيا بوتياس تتوج بالكرة الذهبية

وفازت الإسبانية أليكسيا بوتياس بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة للمرة الثانية توالياً.

وقالت بوتياس إنها أصرت على أن تحافظ على مستواها وأن تتطور منذ أول لحظة أحرزت فيها الجائزة في العام الماضي.

وشكرت أليكسيا ناديها برشلونة ورئيسه خوان لابورتا على المستوى الذي وصلت إليه.

مانشستر سيتي النادي الأفضل

وفاز فريق مانشستر سيتي بجائزة أفضل نادي لعام 2022 وشهدت لحظات تسلم مسؤولي النادي للجائزة إشادة كبيرة بمدرب الفريق الإنكليزي، الإسباني بيب غوارديولا والذي قاده للكثير من الألقاب آخرها لقب الدوري الإنكليزي في الموسم الماضي.



لحظات خاصة مع سيباستيان هالر

قام بالإعلان عن جائزة ياشين لأفضل حارس عام 2022 مهاجم بوروسيا دورتموند، الإيفواري سيباستيان هالر والذي يخضع بشجاعة للعلاج حالياً من مرض السرطان.

ووسط تشجيع رائع من كل الحاضرين قال هالر إنه بخير والأمور تسير معه "بشكل ممتاز" موضحاً أنه أصر على الحضور لأن حضوره يلهم الكثيرين.



جائزة خاصة لساديو ماني

وتوج ساديو ماني بجائزة سقراطيس للملتزمين بالأعمال الخيرية، وقال نجم المنتخب السنغالي تعليقاً على ذلك إنه يسعى جاهداً لجعل حياة الكثيرين في المكان الذي نشأ فيه أفضل.

جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب

وفي أول فقرات الحفل حصل الإسباني غافي لاعب برشلونة الصاعد وأحد نجوم المنتخب الإسباني حالياً على جائزة أفضل لاعب شاب.

وقال غافي تعليقاً على ذلك إنه يشكر عائلته وزملاءه على ما وصل إليه من مستوى.

وأكد غافي أنه يحترم كل نجوم برشلونة ولاعبيه السابقين وفي مقدمتهم تشافي وإنييستا ولكنه في الوقت ذاته يؤكد أنه وكل زملاءه في الفريق من الجيل الحالي لهم شخصيتهم الخاصة.

انطلاق الحفل

انطلق حفل الكرة الذهبية والتي يساهم في تقديمة أسطورة إفريقيا والكرة الإيفوارية ديديه دروغبا، وكانت أول فقرة هي عرض فقرة تسجيلية لأهم لحظات حصول الكثير من النجوم على الجائزة.

الترتيب العام لأبرز نجوم الكرة العالمية

وكانت اللجنة المنظمة لحفل البالون دور أعلنت عن الترتيب العام لأبرز نجوم الكرة العالمية وجاء الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في المركز الـ 20 من بين الـ30 مرشحاً للفوز بالكرة الذهبية، فيما جاء النجم الجزائري رياض محرز في المركز الثاني عشر.

وجاء هيونغ مين سون نجم توتنهام وهداف الدوري الإنكليزي بالمشاركة مع محمد صلاح في المركز الحادي عشر ودوشان فلاوفيتش مهاجم يوفنتوس في المركز الـ17.