بطولة أمم إفريقيا للمحليين: زفيزف يُشيد بنسخة الجزائر من قبل beIN SPORTS January 31, 2023 17:50 1:04 دقيقة قال رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف إن نسخة الجزائر من البطولة كانت نسخة استثنائية مشيرا إلى أن الشان ستكون مرآةً لكرة القدم الإفريقية المحلية. مقابلات الاتحاد الجزائري لكرة القدم بطولة أمم إفريقيا للمحليين جهيد زفيزف -آخر الفيديوهات 2:48 دقيقة بوقرة فخور بلاعبيه بعد تأهل الجزائر إلى النهائي 0:36 دقيقة قرار جديد من محكمة مدريد بشأن مشروع "السوبر ليغ" 3:53 دقيقة المنتخب الجزائري يبلغ نهائي "الشان" باقتدار 3:24 دقيقة قطر تستضيف أولى جولات بطولة العالم للتزلج الشراعي 3:34 دقيقة ليبرون جيمس يواصل كتابة اسمه في صفحات التاريخ 1:04 دقيقة "شان 2022": زفيزف يُشيد بنسخة الجزائر 1:08 دقيقة موتسيبي يُثني على تنظيم الجزائر للـ"شان" 2:51 دقيقة أصعب مهنة في عالم كرة القدم...المنصب لا يزال شاغرا 0:54 دقيقة مصرع 4 أشخاص إثر سقوط حافلة لفريق برازيلي في نهر 2:53 دقيقة ديلي ألي يستعيد بريقه ويتألق مع بشيكتاش