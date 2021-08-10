برشلونة يزيل صورة ميسي من ملعب كامب نو من قبل beIN SPORTS August 10, 2021 18:38 1:00 دقيقة أزال نادي برشلونة اليوم الثلاثاء صورة ليونيل ميسي من ملعب كامب نو، في مشهد حرص عدد من جماهير النادي على توثيقه. تقارير إخبارية ليونيل ميسي برشلونة كامب نو -آخر الفيديوهات 1:00 دقيقة برشلونة يزيل صورة ميسي من ملعب كامب نو 0:36 دقيقة الجماهير الباريسية أمام مقر النادي تنتظر وصول ميسي 0:52 دقيقة وصول ميسي إلى العاصمة الفرنسية باريس 0:35 دقيقة ريال مدريد يقاضي رئيس رابطة الدوري الإسباني تيباس 0:31 دقيقة قادة برشلونة للموسم القادم 2:09 دقيقة روزاريو تعيش على إيقاع انتقال ميسي 0:42 دقيقة مانشستر سيتي يمدد التعاقد مع مدافعه جون ستونز 0:35 دقيقة أُنس جابر تبلغ الدور الثاني من بطولة مونريال للتنس 2:50 دقيقة أسباب خيبة الأمل الجزائرية في طوكيو 1:07 دقيقة مئات الجماهير تستقبل البطل الهندي نيراج شوبرا