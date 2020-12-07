وقال النادي "جاء الدعم مع ماريو بالوتيلي الذي وقع عقدا حتى 30 حزيران/يونيو 2021" بطموح الصعود الى الدرجة الأولى في نهاية الموسم الحالي، مع أنه صعد في نهاية الموسم الماضي بشق الأنفس الى الدرجة الثانية.

وسبق أن أُعلن عن صفقة التعاقد مع المهاجم السابق لميلان وإنتر ميلان ومانشستر سيتي وليفربول الإنكليزيين السبت على لسان أدريانو غالياني، الذراع اليمنى لبيرلوسكوني الذي كان رئيسا لميلان أيام مجد النادي اللومباردي.

وخضع بالوتيلي الذي كان من دون فريق منذ الصيف المنصرم بعد انتهاء عقده مع بريشيا، للفحص الطبي الروتيني الإثنين قبل التوقيع، وهو يحتاج الى بعض الأسابيع لكي يستعيد لياقة المباريات.

وفشل ابن الـ30 عاما وصاحب 36 مباراة دولية مع 14 هدفا بقميص "الأتسوري"، الموسم الماضي في تجنيب بريشيا الهبوط الى الدرجة الثانية، وذلك بعد تجربة ناجحة في فرنسا مع نيس ومرسيليا.

وانتقلت ملكية مونزا في أيلول/سبتمبر 2018 إلى بيرلوسكوني مقابل ثلاثة ملايين يورو، وهو رقم متواضع جدا مقارنة بصفقة بيعه لميلان في نيسان/أبريل 2017 مقابل 740 مليون يورو.