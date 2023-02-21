ويبلغ الزاكي من العمر 63 عاماً وهو من أساطير الكرة المغربية إذ أنه كان حارس مرمى الجيل الذهبي لمنتخب أسود الأطلس الذي شارك في مونديال المكسيك عام 1986، كما أنه من يعد من أبرز المدربين المغاربة إذ قاد منتخب بلاده إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية عام 2004 في تونس كما سبق له تدريب فرق الوداد الرياضي وشباب بلوزداد الجزائري.

وينافس المنتخب السوداني حالياً في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 المقررة في كوت ديفوار العام القادم، إذ يحتل المركز الثالث في المجموعة التاسعة برصيد 3 نقاط بفارق نقطة وحيدة خلف موريتانيا والغابون.