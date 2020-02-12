وسائل الإعلام الإفريقية والعالمية القادمة لتغطية مباراة كأس السوبر الإفريقية، سنحت لها الفرصة لزيارة أحد ملاعب مونديال قطر والإطلاع على آخر استعدادات اللجنة المنظمة لمونديال قطر 2022، وذلك برفقة النجم الكاميروني صامويل إيتو الذي رافق الصحفيين في جولتهم داخل ملعب البيت بمدينة الخور.

كأس السوبر خارج أفريقيا

وأعرب النجم الكاميروني السابق عن تأييده لإقامة مباراة الكأس السوبر الإفريقية في كرة القدم خارج القارة السمراء توفيرا لعائدات مالية مطلوبة لتطوير اللعبة، وذلك قبيل إقامتها في قطر للعام الثاني تواليا.

ويستضيف ستاد ثاني بن جاسم لقاء الترجي التونسي حامل لقب مسابقة دوري الأبطال، والزمالك المصري بطل كأس الاتحاد (الكونفدرالية) الجمعة. ويقام اللقاء التقليدي بين بطلي مسابقتي الأندية الإفريقيتين للمرة الثانية خارج حدود القارة.

ورأى إيتو، النجم السابق لنادي برشلونة الإسباني والسفير الحالي للجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لمونديال قطر 2022، ان أي جدل بشأن إقامة الكأس السوبر خارج إفريقيا "هو جدل خاطئ".

وأضاف خلال جولة الأربعاء في استاد البيت "رأيتم كيف أن الكأس السوبر الإسبانية تقام في الخارج، والكأس السوبر الإيطالية تقام في الخارج. اليوم علينا ان نوفر مناخا يسمح لنا بالحصول على مبالغ أكبر من المال لتطوير كرة القدم الإفريقية بشكل أفضل".

وتابع "قطر تتيح لنا ليس فقط التمتع بملاعب مذهلة، بل تسمح لنا أيضا بتسويق مباراتنا بشكل أفضل، ومع هذا المال يمكننا أن نأمل في ان نطور كرة قدمنا الإفريقية بشكل أفضل (...) كأفارقة، لا يمكننا ان نبقى في الخلف وعلينا التفكير بشكل كبير، وان نرى أن هذه فرصة جميلة بالنسبة إلينا".

وإضافة الى 2019 و2020، من المقرر ان تستضيف قطر النسختين المقبلتين من الكأس السوبر، في إطار سلسلة أحداث تستضيفها على مسار التحضير بعيد عامين لإقامة نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ورأى إيتو الذي أحرز لقب دوري أبطال مع برشلونة (2006 و2009) وإنتر ميلان الإيطالي (2010) قبل ان ينهي مسيرته كلاعب في قطر عام 2019، ان "كرة القدم الإفريقية يجب ان تواصل الترويج لنفسها بشكل أفضل لأنه اذا حصلنا على كمية أكبر من المال، يمكننا ان نطور كرة القدم هذه بطريقة أفضل، وان نواصل تنظيمها مثلما يقوم بذلك الكاف حاليا".

لكن اللاعب الدولي السابق المتوج مع منتخب "الأسود غير المروضة" بلقب كأس أمم إفريقيا عامي 2000 و2002، شدد على ضرورة الالتفات أكثر الى البطولات الإفريقية المحلية، لاسيما اذا ما أراد أحد منتخبات القارة ذات يوم تحقيق "حلم" الفوز بلقب نهائيات كأس العالم، والتي استضافها بلد إفريقي مرة واحدة فقط (مونديال جنوب إفريقيا 2010).

وعين إيتو، إضافة الى النجم العاجي السابق ديدييه دروغبا، في منصبي معاونين لرئيس الاتحاد القاري، الملغاشي أحمد أحمد العام الماضي.