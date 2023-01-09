وقال بايل على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "بعد دراسة متأنية ومدروسة، أعلن اعتزالي الفوري من النادي وكرة القدم الدولية".

واضاف "أشعر أنني محظوظ للغاية لأنني حققت حلمي في ممارسة الرياضة التي أحبها. لقد منحتني حقاً بعضاً من أفضل اللحظات في حياتي. أعلى المستويات على مدار 17 موسماً وسيكون من المستحيل تكرارها بغض النظر عما يخبئه لي الفصل التالي".

وقاد بايل منتخب بلاده إلى نهائيات بطولة أوروبا مرتين عامي 2016 وذلك للمرة الأولى في تاريخه وبلغ معه نصف النهائي، ثم 2021، وإلى نهائيات مونديال قطر 2022 للمرة الاولى منذ 1958، كما احرز في صفوف ريال مدريد الإسباني دوري أبطال أوروبا خمس مرات خلال تسع سنوات أمضاها معه (2013-2022).

ويملك بايل الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع ويلز، وأفضل هداف في صفوفه.

وخاض بايل اللاعب السابق ساوثهامبتون وتوتنهام وريال مدريد ولوس أنجليس إف سي، آخر مباراة له في صفوف منتخب بلاده في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ضد إنكلترا في دور المجموعات من كأس العالم 2022 في قطر.

واضاف بايل "منذ لمسي الكرة للمرة الاولى مع ساوثهامبتون حتى آخر مرة مع لوس أنجليس وكل شيء ما بينهما، جعلني أعيش مسيرة بفخر وامتنان كبيرين".

وتابع "أنا مدين للعديد من الأشخاص لمساعدتي على تغيير حياتي وسلك مسيرة لم أكن أحلم أن أخوضها عندما بدأت ممارسة اللعبة بعمر التاسعة".

من جانبه هنأه توتنهام على حسابه على تويتر بالقول "تهانينا على مسيرة مدهشة".

أما لوس انجليس فقال "أتى الى هنا وهدفه احراز بطولة الدوري، وكما فعل اينما حل، نجح في تحقيق هدفه".

وخلال مسيرته الاحتراقية خاض غاريث بايل 394 مباراة أحرز فيها 141 هدفاً.