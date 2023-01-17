جاء هذا التحقيق بعد شهادة سونيا سويد وكيلةِ أعمال العديد من اللاعبات الدوليات الفرنسيات ضده وكانت الهيئةُ التنفيذية للاتحاد الفرنسي قد علَّقت مهام لو غريت وتعيين نائبه فيليب ديالو خلفا له مؤقتا، بعد تصريحاته المثيرة للجدل ضد النجم زين الدين زيدان.

