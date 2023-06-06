يلماز أعلن اعتزاله خلال مؤتمر صحفي عقده في اسطنبول واضعا بالتالي حدا لمسيرة دامت واحداً وعشرين عاماً في ملاعب أوروبا حيث لعب لعدة فرق في بلده تركيا بينها بشيكتاش لحقبتين وأنطاليا سبور وفنربهتشه وغلطة سراي الذين توج معه مرتين بلقب الدوري الممتاز إضافة إلى إسهامه في تتويج ليل بلقب الدوري الفرنسي لموسم أ2020-2021.

يلماز الذي لعب مؤخراً في فورتونا سيتارد الهولندي مثّل منتخب تركيا الأول منذ عام 2006 وكان أعلن اعتزاله الدولي في مارس العام الماضي بعد فشل تركيا في بلوغ نهائيات كأس العالم بخسارتها في نصف نهائي الملحق الأوروبي أمام البرتغال.

