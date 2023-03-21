وأجرى رجال المدرب رونالد كومان حصة ً تدريبية وسط أجواء رائعة ميزها الكثير من الحماس وكشف خلالها زملاء المدافع فيرجيل فان دايك عن رغبتهِم الكبيرة في بدايةِ التصفيات بنتيجةٍ إيجابية أمام المنتخب الفرنسي قبل مواجهة منتخب جبل طارق في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية.

