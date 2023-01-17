وبادر "فرسان المتوسط" بافتتاح النتيجة عبر مدافع موزمبيق فرانسيسكو شيكو الذي سجّل الهدف بالخطأ في مرمى منتخب بلاده (23).

في الشوط الثاني تمكّن منتخب موزمبيق من تعديل الكفّة من خلال لاعبه ملكي ميليتو (74) قبل أن يمنحه فيليسيانو جواو جون التقدّم 2-1 (80).

وعمّق لو كينغ جراح المنتخب الليبي بإضافته الهدف الثالث (84).

وفي الوقت المبدد من المواجهة نجح المنتخب الليبي في تقليص الفارق عبر لاعبه أنيس سلتو (90+3).

وبهذه النتيجة رفع المنتخب الموزمبيقي رصيده إلى 4 نقاط بينما واصل نظيره الليبي رحلة البحث عن أولى نقاطه.

وبذلك فقدت ليبيا حظوظها في التأهل إلى ربع نهائي "الشان".

