وبصم لويد بالون على هدف أصحاب الأرض في الدقيقة 72.

وبهذه النتيجة رفع المنتخب الغابوني رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة التاسعة بفارق ثلاث نقاط عن نظيره الموريتاني الثاني الذي يحلّ ضيفًا على الكونغو الديمقراطية غدًا الجمعة في مباراة أخرى ضمن المجموعة ذاتها.

في المقابل تجمّد رصيد السودان عند 3 نقاط في المرتبة الثالثة.

وفي المجموعة الخامسة غنمت غانا النقاط الثلاث على حساب ضيفتها أنغولا بفوزها عليها بهدف دون رد بينما عادت جمهورية إفريقيا الوسطى بانتصار باهر من أرض مدغشقر بثلاثية نظيفة.

وفي المجموعة السابعة تفوّق منتخب جنوب السودان على مستضيفه منتخب الكونغو 2-1.

من جهة أخرى، تغلبت زامبيا على ليسوتو 3-1 ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

