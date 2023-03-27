وكان الفوز مهماً للمنتخب السوداني حتى يضمن استمراره في المنافسة على حصد إحدى بطاقتي التأهل إلى كأس أمم إفريقيا القادمة عن المجموعة التاسعة.

وانتهى الشوط الأول على وقع التعادل بدون أهداف وفي الشوط الثاني تمكن محمد الحاج كومي من تسجيل هدف الفوز عبر ركلة مقصية رائعة سكنت الشباك الغابونية في الدقيقة 67.

وصعد منتخب السودان إلى المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين أمام منتخب موريتانيا الثالث فيما تجمد رصيد الغابون عند 7 نقاط في المركز الأول.

والفوز هو الأول للمدرب المغربي بادو الزاكي مع منتخب "صقور الجديان".

