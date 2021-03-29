وافتتح مهدي زفان التسجيل لمنتخب محاربي الصحراء في الدقيقة 24 قبل أن يضيف سفيان فيغولي الهدف الثاني في الدقيقة 58 وفي الدقيقة 64 أحرز نجم مانشستر سيتي رياض محرز الهدف الثالث، ثم أضاف المهاجم بغداد بونجاح الهدف الرابع في الدقيقة 72.

واختتم فريد بولاية مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 88.

وكان المنتخب الجزائري قد ضمن تأهله إلى النهائيات التي يحمل لقبها، قبل خوض مواجهة بوتسوانا، فعزز موقعه في صدارة المجموعة الثامنة برصيد 14 نقطة بعد أن حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مواجهتين، بينما حل منتخب زيمبابوي في المركز الثاني المؤهل إلى النهائيات أيضاً برصيد 8 نقاط علماً أنه خسر اليوم على أرضه في الجولة الأخيرة أمام زامبيا بهدفين دون رد.

وأنهى المنتخب الزامبي بطل نسخة عام 2012 مشاركته في التصفيات في المركز الثالث برصيد 7 نقاط فيما تذيلت بوتسوانا منتخبات المجموعة برصيد 4 نقاط.

