المنتخب التركي ينشد التأهل إلى "يورو 2024" من قبل beIN SPORTS March 24, 2023 19:16 2:37 دقيقة لم يعرف المنتخب التركي طعم الاستقرار منذ فترة طويلة، ولم يستطع أن يضع بصمته في بطولتي أمم أوروبا الأخيرتين لكن مع انطلاق تصفيات يورو 2024، سيكون هدف الأتراك الأول التأهل ومن ثم تقديم مستوى يليق بسمعتهم. تقارير إخبارية المنتخب التركي -آخر الفيديوهات 3:11 دقيقة محمد صلاح يساهم في فوز مصر الثمين على مالاوي 0:42 دقيقة المغرب أول المتأهلين إلى كأس أمم إفريقيا 2023 1:20 دقيقة روبلفي يُقصي وولف من منافسات بطولة ميامي 2:37 دقيقة المنتخب التركي ينشد التأهل إلى "يورو 2024" 2:15 دقيقة بايرن يقيل مدربه ناغيلسمان ويعين توخيل بديلاً له 0:52 دقيقة تيم يودع مبكراً بطولة ميامي للتنس 1:00 دقيقة الكونغو الديمقراطية تقتنص فوزاً هاماً من موريتانيا 0:44 دقيقة هودسون يقود تدريبات كريستال بالاس للمرة الأولى 0:39 دقيقة توتنهام يعود إلى التدريبات في ظل غياب كونتي 2:56 دقيقة المنتخب الإيراني يُدشن لمرحلة جديدة مع مدرب وطني