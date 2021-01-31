أقيمت المباراة مساء الأحد في مدينة دوالا وسيطر منتخب أسود الأطلس المحلي على أحداث اللقاء منذ الدقيقة الأولى التي شهدت إحراز سفيان رحيمي للهدف الأول.

وفي الدقيقة التاسعة سجل محمد علي بامعمر الهدف الثاني قبل أن يسجل أيوب الكعبي الهدف الثالث في الدقيقة 39.

وكانت الدقيقة 20 شهدت طرد زكريا تشيلونجوشي من صفوف المنتخب الزامبي.

وفي الدقيقة 80 استغل المنتخب الزامبي خطأ فادح من المدافع عمر نمساوي وسجل هدف تقليص الفارق عن طريق موزس فيري.

وهي المرة الثانية على التوالي التي يتواجد فيها المنتخب المغربي في الدور نصف النهائي، كان قد تأهل إلى هذا الدور في النسخة الماضية من البطولة عام 2018 والتي استضافها على أرضه وانتهت على وقع فوزه باللقب عقب تغلبه برباعية نظيفة على نيجيريا.

وضرب بذلك أسود الأطلس موعداً في نصف النهائي مع أصحاب الأرض والجمهور منتخب الأسود غير المروضة الكاميروني.

