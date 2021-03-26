اللافي يعتذر لجماهير ليبيا ومساعد مدرب تونس يشيد من قبل beIN SPORTS March 26, 2021 13:46 1:32 دقيقة قدم نجم المنتخب الليبي مؤيد اللافي اعتذاراً لجماهير بلاده عن الأخطاء التي تسببت في الهزيمة 5-2 من تونس فيما أشاد عادل السليمي المدرب المساعد للمنتخب التونسي بأداء لاعبيه. تقارير إخبارية منتخب ليبيا لكرة القدم تصفيات كأس أمم أفريقيا منتخب تونس -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة حمودي يفوز برئاسة اللجنة الأولمبية العراقية 0:40 دقيقة قطر تواصل استعداداتها لمواجهة أذربيجان 0:52 دقيقة إبراهيموفيتش يكشف عن أسرار من مباراة جورجيا 2:37 دقيقة قمة مرتقبة بين موريتانيا والمغرب في تصفيات أفريقيا 1:32 دقيقة اللافي يعتذر لجماهير ليبيا ومساعد مدرب تونس يشيد 3:10 دقيقة اليونان تُجبر إسبانيا على التعادل 3:48 دقيقة إيطاليا تتجاوز عقبة أيرلندا الشمالية بنجاح 4:31 دقيقة خماسية إنكليزية في مرمى سان مارينو 2:47 دقيقة ألمانيا تتجاوز عقبة أيسلندا بسهولة 4:52 دقيقة التعادل يحسم مواجهة الجزائر وزامبيا