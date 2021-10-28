الكشف عن الشعار الجديد لمونديال السيدات 2023 من قبل beIN SPORTS October 28, 2021 15:05 1:10 دقيقة كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الشعار الجديد لكأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزلندا 2023. تقارير إخبارية كأس العالم للسيدات -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة كانساس سيتي يفوز على لوس أنجليس غالاكسي 1:34 دقيقة اللجنة العليا للمشاريع والإرث تبرم اتفاقية جديدة 1:10 دقيقة الكشف عن الشعار الجديد لمونديال السيدات 2023 0:50 دقيقة ميسي ومبابي يغيبان عن تدريبات باريس سان جيرمان 0:42 دقيقة برشلونة يكلّف سيرجي بارجوان كمدرب مؤقت 1:33 دقيقة دانتي يضع شروط إيقاف ثلاثي باريس سان جيرمان 1:09 دقيقة أتلتيكو مدريد يبحث عن الفوز أمام ليفانتي 9:02 دقيقة كريستيانو رونالدو في لقاء خاص مع beIN SPORTS 2:13 دقيقة رسمياً: برشلونة يقيل مدربه الهولندي رونالد كومان 1:55 دقيقة نيس ومرسيليا يتعادلان في المباراة المؤجلة