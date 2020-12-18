الكشف عن التصميم الجديد لكأس أمير دولة قطر من قبل beIN SPORTS December 18, 2020 17:04 2:00 دقيقة قبل بداية النهائي المرتقب بين السد والعربي على ملعب الريان المونديالي تم الكشف عن التصميم الجديد لكأس أمير دولة قطر والذي كان في حلة رائعة ومميزة. التصميم الجديد لـ #كأس_الأمير 🏆 pic.twitter.com/YMTXYdqS1b — كأس الأمير 🏆 (@QFA) December 18, 2020 تقارير إخبارية العربي السد كأس أمير دولة قطر -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة الكشف عن شعار ملف قطر لاستضافة كأس آسيا 2027 2:31 دقيقة ملاعب المونديال تتألق باستضافة الأحداث الرياضية 4:26 دقيقة حضور جماهيري استثنائي في نهائي كأس أمير دولة قطر 2:34 دقيقة وسائل الإعلام العالمية تتحدث عن استاد الريان 1:24 دقيقة أرقام وحقائق مهمة عن استاد الريان المونديالي 0:37 دقيقة "وادا" ترحب بقرار استبعاد روسيا 4:09 دقيقة روما يلتحق بفرق المقدمة 4:54 دقيقة مانشستر يونايتد يعود مظفراً من أرض شيفيلد يونايتد 3:00 دقيقة قمّة مرتقبة بين السد والعربي في النهائي 0:34 دقيقة ألكسندر تشيفرين يتحدّث عن العنصرية