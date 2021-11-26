الفيصلي يصالح جماهيره ويتوّج بلقب كأس الأردن من قبل beIN SPORTS November 26, 2021 09:35 2:13 دقيقة صالح الفيصلي جماهيره بعد تتويجه بلقب كأس الأردن للمرة الحادية و العشرين في تاريخه، تتويجٌ جاء بعد تجاوزه في المباراة النهائية عقبة نادي السلط بهدف دون رد. تقارير إخبارية الفيصلي -آخر الفيديوهات 2:13 دقيقة الفيصلي يصالح جماهيره ويتوّج بلقب كأس الأردن 2:49 دقيقة كل ما تريد معرفته عن الملحق الأوروبي 4:36 دقيقة روما يواصل رحلة ملاحقة بودو غليمت 3:47 دقيقة ليستر سيتي يقتنص الصدارة بفوز ثمين على ليغيا وارسو 4:02 دقيقة موناكو إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي 3:36 دقيقة توتنهام يتعثر ورين يتأهل 4:04 دقيقة وست هام يونايتد يعبر إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي 4:51 دقيقة غلطة سراي يتخطّى مرسيليا ولاتسيو يشدّد الملاحقة 4:44 دقيقة باير ليفركوزن يصعد إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي 0:36 دقيقة الكشف عن روزنامة الدوري الماسي لعام 2022