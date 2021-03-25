بلغ منتخب الغابون نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 بفوزه الكبير على ضيفه منتخب جمهورية الكونغو بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة.

ونجح المنتخب الغابوني في بلوغ الشباك قبل نهاية الشوط الأول بقليل عبر تسديدة قوية من آرون بوباندزا (44).

وتواصل المدّ الغابوني ليضيف دينيس بوانغا ثاني الأهداف عند الدقيقة (72)، ليأتي الدور على النجم بيير إيميريك أوباميانغ الذي أضاف الهدف الثالث (86).

بدورها تأهلت غامبيا إلى النهائيات بانتصارها على ضيفتها أنغولا بهدف دون رد من توقيع حسن سيزاي (62).

وتتصدّر الغابون المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن غامبيا.

أما جمهورية الكونغو فقد حلت في المركز الثالث برصيد 6 نقاط أمام أنغولا الأخيرة بنقطة يتيمة.

لا غالب ولا مغلوب بين جنوب إفريقيا وغانا





انتهت قمة المجموعة الثالثة بين منتخبي جنوب إفريقيا وضيفه الغاني على إيقاع التعادل بهدف لمثله.

محمد قدوس افتح التسجيل لمصلحة "النجوم السوداء" بعد العودة من الاستراحة بأربع دقائق (49) لكن التقدّم لم يصمد سوى دقيقتين فقط حينما أدرك بيرسي تاو (51) التعادل لمنتخب الـ"بافانا بافانا" ليكتفي كل منتخب بنقطة ويبقى صراع التأهل عن المجموعة بين منتخبات غانا وجنوب إفريقيا (10 نقاط) والسودان (9 نقاط) مفتوحاً حتى الجولة الأخيرة.