العنابي يواصل الاستعداد للمشاركة في الكأس الذهبية من قبل beIN SPORTS May 30, 2023 21:34 2:07 دقيقة خاض المنتخبُ القطري حصته التدريبية الأخيرة قبل التوجهِ إلى معسكرٍ في العاصمة النمساوية فيينا وذلك استعداداً لخوض بطولة الكأس الذهبية. تقارير إخبارية منتخب قطر الكأس الذهبية -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة فريق روما يصل إلى بودابست لخوض النهائي المرتقب 0:27 دقيقة بودابيست تتأهب لاحتضان نهائي الدوري الأوروبي 0:48 دقيقة إيكاردي يقود غلطة سراي للتويج بلقب الدوري التركي 0:46 دقيقة 10 آلاف شخص سيحملون الشعلة الأولمبية في فرنسا 0:55 دقيقة قلق بشأن تباطؤ وتيرة بيع تذاكر كأس العالم للسيدات 1:02 دقيقة ريباكينا تتقدم بنجاح في بطولة رولان غاروس 3:31 دقيقة المنتخب الأميركي أول المتأهلين إلى ربع النهائي 2:07 دقيقة العنابي يواصل الاستعداد للمشاركة في الكأس الذهبية 0:49 دقيقة تشلسي ينوي إعادة جواو فيليكس إلى أتليتيكو مدريد 5:21 دقيقة بداية ناجحة لشفيونتيك في بطولة رولان غاروس