المباراة عرفت إثارة كبيرة تجلت مع طرد قائد العربي "أحمد سهيل" في الدقيقة الحادية والأربعين.

نقص عددي استغله السد وتقدم بالنتيجة عبر الكوري الجنوبي "جونغ وو يونغ" بعد ذلك بدقيقتين.

وقبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول أضاف الجزائري "بغداد بو نجاح" الهدف الثاني للسد إثر مجهود فردي مميز.

وعند الدقيقة الخامسة والخمسين، تكافئ الفريقان بالعدد مع حصول مدافع السد "طارق سلمان" على البطاقة الحمراء.

ليعود الحكم ويشهر البطاقة الحمراء للمرة الثالثة في اللقاء وهذه المرة كانت من نصيب مدافع العربي "مارك مونيسا" في الدقيقة الثانية والستين.

وقضى "مصعب خضر" على أي أمل للعربي في العودة للمباراة بتدوينه الهدف الثالث في الدقيقة التاسعة والسبعين.

وقلص العربي الفارق في اللحظات الأخيرة عن طريق "خوخي بوعلام" بالخطأ في مرمى فريقه دون أن يؤثر ذلك على تأهل السد للمشهد الختامي.

