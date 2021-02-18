الدحيل والغرافة من أجل مقعد في النهائي من قبل beIN SPORTS February 18, 2021 11:15 0:35 دقيقة مباراة قوية بين الدحيل والغرافة اليوم الخميس في نصف نهائي كأس قطر. تقارير إخبارية الغرافة القطري كأس قطر الدحيل القطري -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة الدحيل والغرافة من أجل مقعد في النهائي 2:34 دقيقة الريان والسد في نصف نهائي كأس قطر 1:11 دقيقة إنفانتينو سعيد بما شاهده في موريتانيا 3:07 دقيقة مواجهة من العيار الثقيل بين ليل وأياكس 2:22 دقيقة ميلان في بلغراد من أجل العودة بنتيجة إيجابية 2:43 دقيقة قمّة مرتقبة بين سوسييداد ومانشستر يونايتد 2:10 دقيقة ياسين بونو: "لم نتمكن من تدارك الأخطاء الدفاعية" 1:33 دقيقة هالاند: "أداء مبابي حفّزني للتألق" 1:15 دقيقة طارمي: "فوز مستحق" 3:18 دقيقة مرسيليا يهزم نيس بفضل التونسي الخاوي