الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تنظم حفلاً تكريمياً للمنتخب المغربي من قبل beIN SPORTS January 28, 2023 13:58 2:55 دقيقة نظمت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين في مدينة الدار البيضاء المغربية حفلاً تكريمياً للمنتخب المغربي لكرة القدم وقيادييه نظير تألقهم في كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية المنتخب المغربي كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 3:46 دقيقة برشلونة يقتنص فوزاً ثميناً من أرض جيرونا 0:31 دقيقة قاديش يعود للانتصارات ويهزم ريال مايوركا 0:25 دقيقة ليستر سيتي إلى الدور الخامس في كأس الاتحاد 5:25 دقيقة لقب زوجي الرجال من نصيب هيجيكاتا وكوبلر 0:36 دقيقة نهائي مشوق بين دجوكوفيتش وتسيتسيباس 0:33 دقيقة ماذا قالت سابالينكا بعد الظفر بلقب بطولة أستراليا؟ 3:39 دقيقة فلامنغو يكشف عن قميصه الجديد 2:55 دقيقة تكريم جديد للمنتخب المغربي 10:56 دقيقة سابالينكا تتوّج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة 0:33 دقيقة الشربيني تتوج بلقب بطولة نيويورك للإسكواش