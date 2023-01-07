الجماهير البرازيلية تنتقد غياب نجوم الكرة البرازيلية عن مراسم جنازة بيليه من قبل beIN SPORTS January 7, 2023 09:01 3:28 دقيقة أثارت قضية غياب عدد كبير من نجوم المنتخب البرازيلي السابقين والحاليين عن مراسم جنازة الراحل بيليه جدلاً كبيراً في البرازيل. تقارير إخبارية المنتخب البرازيلي بيليه -آخر الفيديوهات 3:13 دقيقة ليفربول من أجل استعادة توازنه 3:27 دقيقة قمّة مرتقبة بين فياريال وريال مدريد 4:20 دقيقة أجواء احتفالية مميزة في البصرة بعد حفل الافتتاح 3:28 دقيقة جدل واسع حول غياب نجوم البرازيل عن جنازة بيليه 1:21 دقيقة قادش يفاجئ فالنسيا 4:13 دقيقة باريس سان جيرمان يعبر شاتورو بنجاح 5:24 دقيقة يونايتد يصعد إلى رابع أدوار كأس الاتحاد الإنكليزي 0:27 دقيقة المنتخب السعودي يتخطى اليمن في "خليجي 25" 0:37 دقيقة البرازيلي سانتوس ينتقل من فاسكو دي غاما إلى تشلسي 0:50 دقيقة ريال مدريد يعدّ العدّة لمواجهة فياريال