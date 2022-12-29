الجزائر تكشف عن تعويذة البطولة وتؤكد على جاهزيتها للحدث من قبل beIN SPORTS December 29, 2022 20:01 3:08 دقيقة كشف منظمو بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين بالجزائر عن تعويذة البطولة، والتي حملت اسم قبطان فيما أكد عدد من الشخصيات الرياضية جاهزية الجزائر لإنجاح الحدث. تقارير إخبارية الجزائر -آخر الفيديوهات 5:18 دقيقة آرسنال يحقق فوزاً كبيراً على برايتون 3:11 دقيقة التعادل يحسم مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون 0:31 دقيقة غريميو يعلن رسمياً ضم لويس سواريس 4:22 دقيقة إسبانيول يفرض التعادل على برشلونة 0:31 دقيقة مانشستر يونايتد يقتنص فوزاً ثميناً من وولفرهامبتون 4:51 دقيقة العطية يطمح إلى الحفاظ على لقب رالي داكار 1:14 دقيقة كونتي يؤكد حزنه الشديد لرحيل الأسطورة بيليه 0:56 دقيقة غوارديولا يشيد بتحطيم هالاند للأرقام القياسية 2:37 دقيقة برشلونة يسعى إلى إنهاء العام في الصدارة 2:37 دقيقة آرسنال يتطلع إلى تعزيز صدارته عندما يواجه برايتون